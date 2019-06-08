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منافس مصر.. أوغندا تتلقى ضربة قوية قبل كأس أمم إفريقيا

السبت 08/يونيو/2019 - 05:09 م
منافس مصر.. أوغندا تتلقى ضربة قوية قبل كأس أمم إفريقيا
اوغندا
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الفجر الرياضي
 
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تلقى منتخب أوغندا ضربة قوية قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي تستضيفها مصر بعدما تأكد غياب موسيس وايسوا عن البطولة بعد إصابته على مستوى الركبة.

وتعرض وايسوا للإصابة خلال معسكر المنتخب الأوغندي في أبو ظبي بالإمارات، استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر.

وتقع أوغندا في المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية مع منتخبات مصر والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي.
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