قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي في هجوم للجيش اليمني
السبت 08/يونيو/2019 - 05:04 م
وكالات
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شن الجيش اليمني، عملية عسكرية، استهدفت مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران في ميسرة جبهة نهم شرق صنعاء.
ونفذت وحدات من الجيش هجوماً مباغتاً على مواقع للحوثيين القريبة من المديد مركز المديرية وبني قرج والمجاوحة، وفقًا لما نقله المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية في صنعاء عن مصادر عسكرية.
وبحسب المصادر فإن الميليشيا تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف وحدات الجيش المهاجمة.
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