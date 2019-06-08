"البيطريين" تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث أزمة قانون هيئة الدواء وتدعو الفرعيات للمشاركة

دعا الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة، غدا الأحد، 9 يونيه 2019، وذلك لبحث أزمة قانون هيئة الدواء، والذى تقدمت به وزارة الصحة لمجلس النواب، قبل إجازة عيد الفطر، ومن المقرر أن يتم مناقشته بالمجلس خلال يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين.





وأوضح العامرى، في بيان له، أنه وجه الدعوة لحضور الاجتماع، بمقر اتحاد المهن الطبية بالأزبكية، لكافة رؤساء النقابات الفرعية، لبحث الأزمة، والمشاركة فى القرارات التى من المنتظر أن تصدر عن الاجتماع، مؤكدا أن النقابة لن تتهاون فى حقوق أعضائها.



