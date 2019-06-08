تعرف على إيرادات فيلم "حملة فرعون" في ثالث أيام العيد
السبت 08/يونيو/2019 - 04:00 م
الفجر الفني
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من خلال أحدث أفلامه المأخوذ عن من فيلم "الساموراي السبعة" الذي أنتج عام 1954، ويشارك فيه مجموعة من النجوم من مصر والعالم، ينافس الفنان عمرو سعد بـ"حملة فرعون".
وحقق الفيلم في ثاني أيام عيد الفطر الجمعة 7 يونيو، إيرادات بلغت 2,583,588.
فيلم "حملة فرعون" بطولة عمرو سعد وروبي ومحمود عبد المغني وحمدي الميرغني ومحمد لطفي ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، ومن إنتاج محمد السبكي.
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