ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تركيا تلتزم الصمت بعد استبعادها من برنامج "إف.35" الأمريكية

السبت 08/يونيو/2019 - 04:00 م
تركيا تلتزم الصمت بعد استبعادها من برنامج إف.35 الأمريكية
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
التزمت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، الصمت إزاء خطة أمريكية بشأن استبعادها من برنامج الطائرة المقاتلة الأمريكية من طراز "إف.35" غير أنها قالت إن "كلا الجانبين يسعيان إلى حل".

كانت رسالة من وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة باتريك شاناهان إلى نظيره التركي التركي خلوصي أكار، والتي تم إرسالها الخميس وتم نشرها الجمعة ،قد تضمنت الخطوط العريضة التي ستتخذها واشنطن خلال الأسابيع السبعة القادمة لإستبعاد أنقرة من البرنامج، مع إنهاء المشاركة بحلول 31 يوليو (تموز).

واعترفت وزارة الدفاع في أنقرة فقط باستلام الرسالة، وقالت إنها "تغطي قضايا الدفاع والأمن بين البلدين".

ولم تشر مباشرة إلى مشروع "إف.35" وقالت في بيان إن "الرسالة تعبر عن توقع بإيجاد حل للمشاكل القائمة في إطار الشراكة الاستراتيجية والحفاظ على التعاون الأمني الشامل، وتؤكد على أهمية استمرار المفاوضات".

واتخذت تركيا موقفاً متصلباً بشأن خططها لشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية من طراز "إس.400" حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء الماضي: "إنه ليس وارداً تراجع أنقرة عن الصفقة التي أثارت توترات مع واشنطن حليفتها في حلف شمال الأطلسي ناتو".

وقال شاناهان في رسالته: "لا يزال لديكم خيار تغيير المسار بشأن "إس.400".

وسوف تكون الخطوة الأولى من جانب الولايات المتحدة هي عدم دعوة تركيا لحضور اجتماع الطاولة المستديرة بشان الطائرة "إف.35" الأسبوع المقبل في بلجيكا.

وسيتعين على المتدربين الأتراك على الطائرة "إف.35" مغادرة الولايات المتحدة بحلول شهر يوليو(تموز) المقبل.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
-
x
18:00
-
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
15:00
-
ويلز
روسيا البيضاء
-
x
20:45
-
ألمانيا
بلجيكا
-
x
20:45
-
كازاخستان
اليونان
-
x
20:45
إيطاليا
تركيا
-
x
20:45
-
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
-
x
17:30
-
الإكوادور
كوريا الجنوبية
-
x
20:30
-
السنغال