رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد عدد من لجان الامتحانات وأعمال الكنترول



وخلال جولته أكد الكردي، أن الجامعة تسعى جاهدة لتوفير الأجواء المناسبة داخل لجان الامتحانات للطلاب، كما أكد على اهتمام إدارة الجامعة بابنائها الطلاب وتذليل كافة العقبات لهم من أجل تيسير عملية الامتحانات، وشدد الكردي على تطبيق كافة الضوابط وقواعد الامتحانات وتوفير الجو الملائم للطلاب.



واختتم رئيس الجامعة جولته بتفقد أعمال التطوير والبنية التحتية والتجديدات التي يتم تنفيذها بالمجمع النظري، حيث أكد على ضرورة الإنتهاء منها في أسرع وقت ممكن وإنهاء كافة التشطيبات والتجهيزات اللازمة قبل بداية العام الدراسي الجديد.

أجرى الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت عدد من الجولات التفقدية للجان الإمتحانات وأعمال الكنترول بكليات المجمع النظري، عقب استئناف العمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، واطمأن خلالها الكردي على حسن سير عملية الامتحانات، وتوفير الخدمات الطبية والخدمية للطلاب وجميع سبل الراحة للطلاب خلال تأديتهم للامتحانات، كما تفقد أعمال الكنترول والتصحيح الإلكتروني بالكليات، وذلك برفقه الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مختار يوسف، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء رمضان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.