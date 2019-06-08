اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بالقليوبية..فرحة وبهجة باللغة العربية والدين.. وضيق تنفس طالبة وتسلق سور مدرسة 

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انتهي اليوم الأول من امتحانات الشهادة الثانوية العامة بالقليوبية، بسلام وسط فرحة وبهجة على وجوه جميع الطلاب، بسهولة الأسئلة، وعدم وجود نقاط غامضة في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، معربين عن سعادتهم بتلك الإمتحانات.





- تعزيزات أمنية





حيث فتحت لجان امتحانات الثانوية العامة بمدارس المحافظة، أمام الطلاب وسط تعزيزات أمنية مشددة، لأداء أولى امتحانات الثانوية العامة، وهي مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.





_ انهيار ولية وولي أمر طالبتان





فيما انهارت ولية امر وولي امر طالبتان امام مدرسة الشيماء الثانوية بنات ببنها بعد سهو أبنتيهما عن اصطحاب رقم الجلوس والبطاقة الشخصية خلال دخولهما لجنة الامتحان.





ودخلت ولية الامر في نوبة من البكاء وحاول باقي اولياء الامور التخفيف عندها والتهدئة من روعها.







_ تسلق أولياء الأمور سور مدرسة





وتسلق عدد من أولياء الأمور بلجنة مدرسة ام المؤمنين الثانوية بنات سور اللجنة مع التكدس الشديد لأبنائهم امام البوابة الحديدية للتحدث مع ابنائهم خلال فترة الراحة بين إمتحان اللغة العربية والتربية الدينية والحديث معهم للاطمئنان عليهم.







_ إصابة طالبة بضيق تنفس





حيث أصيبت طالبة، بالثانوية العامة بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، بضيق تنفس أثناء تأدية امتحان اللغة العربية داخل لجنة مدرسة كفر عليم بالقلج بالخانكة.







_ اللغة العربية والدين يسرمان البهجة





و‎سادت حالة من الارتياح،والفرحة بين طلاب الثانوية العامة بالقليوبية عقب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية،مؤكدين أنه فى مستوى الطالب المتوسط.





وانطلق مارثون امتحانات الثانوية العامة اليوم السبت فى ٨٩ لجنة بمدارس محافظة القليوبية، بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية، بإجمالى 42 ألفًا و642 طالبا وطالبة.





ومن جانبه أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، انه تم فتح جميع لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠١٨ والتى بدأت اليوم السبت الموافق 8 يونيو وتنتهى يوم الاربعاء 3 يوليو القادم.‎





وكان قد تابع المحافظ الإستعدادات النهائية لمسئولى التربية والتعليم لإستقبال ماراثون إمتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا على أن أبرز التجهيزات تمثلت فى تجهيز جميع لجان الامتحانات من مراوح ومبردات مياه ومقاعد مناسبة وإضاءة جيدة وتوفير مناخ هادئ للطلاب لأداء الامتحانات، بجانب تنفيذ أعمال النظافة العامة داخل اللجان ودورات المياه لتهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب والطالبات لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر وتحقيق أعلى الدرجات العلمية من خلال الإجابة النموذجية لكافة الأسئلة على الوجه الأكمل، مشيرا إلى أنه بجانب هذه التجهيزات اللوجستية للجان الامتحانات تم متابعة عمليات نقل الصناديق الخاصة باسئلة الامتحانات حيث تم التأكيد من قبل مسئولى التربية والتعليم بالقليوبية على وصولها إلى مراكز التوزيع، وتوفير جميع السيارات الخاصة بالنقل، موضحًا بأنه بالتوازى تم الإطمئنان أيضًا على تجهيز كافة إستراحات القائمين على أعمال المراقبة لإمتحانات الثانوية العامة المنتدبين داخليًا أو خارجيًا للعمل بالمحافظة، مع إمداد هذه الإستراحات بالآسرة والمفروشات والثلاجات والبوتجازات ومبردات المياه، وكذا أجهزة التلفاز لتوفير الجو المناسب لهم حتى إنتهاء فترة الإمتحانات بالشكل المطلوب.







وشدد على ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم ومديرية الأمن والصحة والتموين والمستشار العسكري ورؤساء المراكز والمدن كلُ فيما يخصه لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة وأوراق الإجابة وغرفة الكنترول والعمل على منع الغش، وتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي، والإهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولًا بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحي وملائم لأداء الإمتحان،وكذلك التنسيق مع جميع الجهات مثل شركة الكهرباء لمواجهة أي أعطال كهربائية قد تحدث وتوفير بديل أخر في حالة انقطاع التيار الكهربائي.



كما وجه بضرورة منع ميكروفانات الباعة الجائلين بجوار المدارس وسيارات السيرفيس أمام المدارس.



