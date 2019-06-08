أنغام ترفض الصلح مع أصالة

قالت الفنانة أنغام بأن زواجها لم يكن السبب في خسارة صداقات، ولكن حبل الود مع أصالة انقطع نهائيا بلا رجعة.





أما عن عودة علاقتهما مجددا أشارت أنغام إلى أنها لا تفكر في هذا الأمر مطلقا، ومع الأسف أن علاقتها انقطعت بشكل نهائي مع أصالة.





ولم توجه أنغام رسالة معينة لأصالة، أو رسالة عتاب حتى على ما بدر منها وفضلت الصمت.





وقد اعترفت أنغام بأنها تفاجئت من رد فعل أصالة على خبر زواجها من الموزع أحمد إبراهيم ولا تعلم ماذا حدث، مشيرة إلى أنها تأكدت الآن من حقيقة مشاعر أصالة تجاهها وأنها ليست كما تدعي.





ونفت أنغام أن هناك علاقة صداقة جمعتها بأصالة فيما سبق وأن الأمر لا يتعدى الزمالة، أما عن بوستات علاقة الصداقة القوية بين الثنائي، أوضحت أنغام أنها تعلن حبها واحترامها ولكن في حدود المعقول ولكن أصالة تبالغ في كل شيء مما يعطي إنطباعا بأنهن شقيقات وليس مجرد صديقات وهذه ليست الحقيقة.



