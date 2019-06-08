الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 مقدسيين.. ويمنع محافظ المدينة من دخول الضفة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، قرية جبل المكبر جنوب مدينة القدس واعتقلت فتاة و4 شبان فلسطينيين.





وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وألقت القنابل الصوتية وأطلقت الأعيرة المطاطية بصورة عشوائية واعتقلت 4 شبان وفتاة واقتادتهم لمركز شرطة الاحتلال" عوز" للتحقيق.. مشيرين إلى إصابة أحد المعتقلين بعد تعرضه للضرب من قبل قوات الاحتلال.





على صعيد متصل جددت سلطات الاحتلال أمر منع محافظ القدس عدنان غيث من دخول الضفة الغربية لمدة 6 أشهر.





وقالت مصادر مقدسية إن سلطات الاحتلال أبلغت محافظ القدس تجديدها قرار منعه من دخول الضفة لمدة 6 أشهر كما هناك توجه بتجديد قرار "منع تواصله مع شخصيات فلسطينية" لمدة 6 أشهر.





وتعرض غيث منذ تكليفه محافظا للقدس لسلسة من الإجراءات من قبل سلطات الاحتلال بالاعتقال والإبعاد عن مكان سكنه والإقامة الجبرية - لفترات متفاوتة ـ إضافة لإبعاده عن الضفة ومنع التواصل مع قيادات فلسطينية.



