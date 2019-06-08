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محافظ الفيوم يؤدي واجب العزاء في شهيد كمين العريش بأطسا

السبت 08/يونيو/2019 - 03:59 م
محافظ الفيوم يؤدي واجب العزاء في شهيد كمين العريش بأطسا
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ريهام على
 
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قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بأداء واجب العزاء في الشهيد شريف محمد سعد الشريف، بقرية منيا الحيط بمركز اطسا، رافقه الأستاذ عادل عبد الكريم رئيس مركز ومدينة اطسا، حيث قدم محافظ الفيوم خالص مواساته وتعازيه لأسرة الشهيد، وأعرب عن بالغ حزنه لفقداننًا غاليًا من أبناء الوطن، مؤكدًا لهم أن حق الشهيد وزملائه التي روت دماؤهم الذكية الطاهرة أرض مصرنا العزيزة لن يضيع هدرًا، وأن القصاص يقف للجناة بالمرصاد، مضيفًا بأن مصرنا الغالية ماضية قدمًا رغم كيد الأعداء وغدر الغادرين، لافتًا إلى أن تلك الأفعال الدنيئة والخسيسة ليد الإرهاب الأسود لن تفت في عضد هذا الوطن وتزيدنا قوة وعزة وعزيمة وصلابة وإصرارا ً.

جدير بالذكر بأن الشهيد شريف محمد سعد الشريف ضمن الحادث الإرهابي لكمين العريش الذي وقع فجر يوم العيد.





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