"لايف ستايلز ستوديوز" تدعم أربعة من نجوم برامج المواهب وتضعهم على طريق النجومية

تحقيق النجاح بعد انتهاء برامج اكتشاف المواهب ليس أمراً سهلاً لعدد من الأسباب اهمها عدم وجود شركات انتاج لتقدمهم للجمهور بالشكل المطلوب، ولكن مع وجود شركة رائدة فى صناعة الموسيقي فى الوطن العربي بحجم "لايف ستايلز ستوديوز" قامت بدعم اربعة من نجوم برامج اكتشاف المواهب المختلفة وقدمت لهم أعمال تضعهم على بداية طريق النجومية ومن هؤلاء الاصوات





طرحت الشركة منذ أيام الكليب الأول لنجم برنامج "ديو المشاهير" الوليد الحلاني وهي أغنية بعنوان "عم يسألوا" من كلمات عبير ابوسماعيل وألحان حسن عيسى، وتم تصويرها فى لبنان مع المخرج عادل سرحان.





كما طرحت الشركة كليب لنجمة برنامج ‫"‬ستار أكاديمي‫" ‬هايدي موسي بعنوان "أنا اتعودت" كلمات نادر عبد الله، وألحان حسين محمود، توزيع طارق عبد الجابر وتم تصويرها فى لبنان مع المخرجة هيفا فقيه.





وتستعد الشركة لطرح عمل جديد للمطربة المصرية مروة ناجي نجمة برنامج "ذا فويس" والأغنية بعنوان "حبيت من قلبى" من كلمات وألحان محمد رفاعى وتوزيع عادل عايش وتم تصويرها فى لبنان مع المخرج فادي حداد.





اما العمل الرابع فهو أغنية لنجمة آراب آيدول روان عليان بعنوان "أنا عندى حبيب" من كلمات والحان محمد رفاعي وتم تسجيل الأغنية بتركيا وسوف يتم تصويرها خلال أيام.



