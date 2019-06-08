بنسبة 96 % من المستهدف الكلي.. توريد 182 ألف طن قمح للشون والصوامع ببني سويف

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أعلن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف استئناف أعمال توريد القمح للشون والصوامع والهناجر وكافة المواقع التخزينية "اليوم السبت" بعد توقفها بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بناء على قرار وزارة التموين في هذا الشأن.



وأضاف المحافظ أنه تقرر العودة للعمل بنظام الفترة الواحدة في أعمال التوريد بمواقع التخزين، مشيرًا إلى أن إجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها وفرزها بالشون والصوامع بلغ 182 ألف طن بنسبة 96% من المستهدف توريده هذا الموسم، وذلك منذ بداية موسم التوريد في 15أبريل الماضي وحتى اليوم "،وذلك طبقًا للتقرير اليومي الذي تعده لجنة توريد القمح.



جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي للجنة توريد القمح بالمحافظة، والذي يتناول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال ألتوريد واستلام الأقماح بالمواقع التخزينية البالغ عددها 20 موقعًا على مستوى المحافظة.



من جهته أوضح مصطفى راشد رئيس اللجنة أن مواقع التخزين بالصوامع والشون قد استأنفت عملها اليوم السبت،بعد توقفها خلال اجازة عيد الفطر المبارك والتي بدأت منذ الثلاثاء الماضي وحتى أمس الجمعة، منوها عن عودة العمل بنظام الفترة الواحدة من 8 صباحا إلى 8 مساء بدلا من نظام الفترتين الذي كان متبعًا خلال شهر رمضان،ومشيرًا إلى متابعة المحافظ بشكل يومي لأعمال التوريد وتوجيهاته للجنة برصد أية معوقات وحلها فورا، فضلًا عن تشديده بضرورة حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية دون تأخير، للخروج بموسم التوريد بالشكل المطلوب ووفق الخطة التي أعدتها المحافظة.



تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر بـ 118 ألف و308 فدانا بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون و129ألف و544 أردب قمح بما يعادل 319 ألف و431 طن.