ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إغلاق مطعم شهير ببورسعيد لمزاولة النشاط بدون ترخيص

السبت 08/يونيو/2019 - 03:57 م
إغلاق مطعم شهير ببورسعيد لمزاولة النشاط بدون ترخيص
Advertisements
طباعة
محمد عزام
 
Advertisements
في إطار الحملات المكثفه على المحلات والمطاعم المخالفة أغلق حي الشرق اليوم السبت مطعم وكافيه شهير بامتداد شارع الجمهوريه لمزاولة النشاط بدون ترخيص.

واشرف على الاغلاق قيادات وموظفى الادارات المختصه بالحى ومن بينها التراخيص والأملاك والاشغالات.

وكشف رئيس الحى سعيد شلبى عن تكثيف حملات ازالة الاشغالات والتعديات على اراضى الدوله خاصة بمنطقتى طرح البحر والكورنيش خلال الايام المقبله وكذلك إغلاق المحلات المزاولة للنشاط بدون تراخيص.
Advertisements
المزيد عن: مصر ثانوي عام امتحانات الثانوية العامة 2019 امتحان اللغة العربية للثانوية العامة الثانوية العامة اخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
-
x
18:00
-
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
15:00
-
ويلز
روسيا البيضاء
-
x
20:45
-
ألمانيا
بلجيكا
-
x
20:45
-
كازاخستان
اليونان
-
x
20:45
إيطاليا
تركيا
-
x
20:45
-
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
-
x
17:30
-
الإكوادور
كوريا الجنوبية
-
x
20:30
-
السنغال