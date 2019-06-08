إغلاق مطعم شهير ببورسعيد لمزاولة النشاط بدون ترخيص

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في إطار الحملات المكثفه على المحلات والمطاعم المخالفة أغلق حي الشرق اليوم السبت مطعم وكافيه شهير بامتداد شارع الجمهوريه لمزاولة النشاط بدون ترخيص.



واشرف على الاغلاق قيادات وموظفى الادارات المختصه بالحى ومن بينها التراخيص والأملاك والاشغالات.



وكشف رئيس الحى سعيد شلبى عن تكثيف حملات ازالة الاشغالات والتعديات على اراضى الدوله خاصة بمنطقتى طرح البحر والكورنيش خلال الايام المقبله وكذلك إغلاق المحلات المزاولة للنشاط بدون تراخيص.