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أنغام: طلبت من ربنا أكون زوجة أحمد في الجنة

السبت 08/يونيو/2019 - 03:54 م
أنغام: طلبت من ربنا أكون زوجة أحمد في الجنة
أنغام
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الفجر الفني
 
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في أول ظهور إعلامي لهما معا، حلت الفنانة أنغام وزوجها الموزع أحمد إبراهيم ضيفا برنامج "توأم روحي" مع نيشان.

وصرح أحمد إبراهيم بأنه كان في السابق يتبنى وجهة نظر عن الزواج من الممكن أن تكون خاطئة، وهي أن الزواج يقتل الحب، إلى جانب كونه شخص ملول للغاية وعشرته في الزهق والروتين صعبة للغاية و رأيه في الحب أنه شيء جميل يقتله الزواج مع الوقت، ولكن مع أنغام هو أسعد انسان في الدنيا.

بعد عمر طويل ماذا ستقول أنغام لله عز وجل عن أحمد؟ تقول أنغام" أنا أشكر الله يوميا على دخول أحمد في حياتي، طلبت من ربنا أن أموت في حضنه ويدفنني وأن أكون زوجته في الجنه".

وصرحت أنغام بأن أحمد هو من جددها وجعلها تكتشف في نفسها أشياءا لم تكن تعلم عنها، فكرة الاعتراف بالسعادة والحب باتت شيئا عاديا بفضله.

وتقول أنغام "شعرت بأنني ولدت من جديد، كانت أنغام بالداخل ونجح في إبرازها أصبحت أكثر سعادة ومتجددة، أرى الدنيا أسعد وأبسط بكثير"، مضيفة "شعرت بالأمان أكثر مع أحمد وأصبحت افهمه أكثر وأتفهم صعوبة شخصيته".

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