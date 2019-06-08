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كشف غموض مقتل "ولاء" من سطح منزل بالمنيا

السبت 08/يونيو/2019 - 03:55 م
كشف غموض مقتل ولاء من سطح منزل بالمنيا
المتهم
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احمد الخميسي
 
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تبلغ لمركز شرطة سمالوط غرب المنيا بوفاة طالبة بالمرحلة الابتدائية «ولاء» 8 سنوات، وادعاء سقوطها من علو، وما قرره والدها أنها أثناء لهوها أعلى سطح منزلهما بالطابق الثاني اختل توازنها وسقطت على الأرض وتوفيت.

ووجه اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث برئاسة القطاع وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي في المنيا، عن أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق الطالبة «عامل» يبلغ من العمر 22 عام، وزوجة شقيقه «ربة منزل» 19 عام، لوجود علاقة غير شرعية بينهما ومشاهدة المجنى عليها لهما أثناء ممارستهما الرذيلة أعلى سطح منزلهما.

وطلب شقيقها وزوجة شقيقها من الطفلة عدم إخبار أحد بمشاهدتهما في هذا الوضع، وهدداها بالإيذاء، وخشية افتضاح أمرهما عقدا العزم على التخلص منها حيث قامت المتهمة الثانية باستدراجها للطابق الثاني للمنزل «تحت الإنشاء» مستغلة عدم تواجد أحد بالمنزل وقام المتهم الأول بكتم أنفاسها وخنقها حتى فارقت الحياة وادعيا سقوطها من أعلى سطح المنزل، وألقي القبض على المتهمين واعترفا بارتكاب الجريمة.
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