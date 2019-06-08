أحمد حجازي يفتح باب العودة للأهلي ويؤجل الحسم

رفض أحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش حسم موقفه من الانتقال إلى النادي الأهلي في الموسم المقبل لحين انتهاء منافسات كأس الأمم الإفريقية.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع أحمد حجازي، ولكن اللاعب لا يزال يرفض حسم موقفه قبل أمم إفريقيا ولم يمنح الأحمر الرد النهائى حول الأمر.

وينتظر أحمد حجازي عرضًا إنجليزيًا من أحد أندية الدورى الممتاز فى إنجلترا للانتقال إليه فى الصيف، بالإضافة إلى عرض آخر من الدورى الإيطالي، ولكن كل هذه العروض لم تدخل حيز التنفيذ ليحسم موقفه من العودة للأهلي من عدمه.