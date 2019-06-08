النيابة تأمر بالتحفظ على 500 ألف قطعة ألعاب نارية بمخزنين في حدائق القبة
السبت 08/يونيو/2019 - 03:49 م
داليا عادل
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أمرت نيابة حدائق القبة، بالتحفظ على 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع تم ضبطها بحوزة عاطل بدائرة القسم، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن المتهم بحيازة الألعاب النارية، اعترف بارتكاب الواقعة، بقصد الاتجار بالألعاب النارية متخذًا من منطقة عزبة أبو حشيش بدائرة القسم مكانًا لمزاولة تجارته غير المشروعة.
وأشارت التحقيقات إلى أن رجال مباحث قسم شرطة حدائق القبة، تمكنوا من ضبط مخزنين غير مرخصين للألعاب النارية بداخلها قرابة 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع بحدائق القبة.
بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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