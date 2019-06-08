خريطة مشروعات مصر.. مدينة "الجلالة" قبلة جديدة للسياحة العالمية

تعد مدينة "الجلالة" المصرية أكبر المشروعات التنموية في أكثر المناطق جذبا للسياحة الداخلية والخارجية، ويرجع ذلك إلى ارتفاع مستوى المدينة بـ"700 متر" عن سطح البحر، الأمر الذي يعطيها ميزة مناخية في انخفاض درجة الحرارة بنحو 10 درجات مقارنة بالمناطق المجاورة.





وهنا ترصد " الفجر"، أبرز المعلومات عن مدينة الجلالة ، فيما يلى.









موقعها

تطل المدينة على ساحل البحر الأحمر، أعلى هضبة جبلية بين العين السخنة والزعفرانة، وتقع على بعد نحو 170 كيلومترا من مطار القاهرة الدولي، و50 كيلومترا عن ميناء العين السخنة.





مميزاتها

واستطاعت مدينة (الجلالة) بمميزاتها أن تجتذب استثمارات تتجاوز قيمتها حوالي 100 مليون دولار أمريكي في العامين الماضيين، حيث بدأت أعمال البناء في منتجع الجلالة السياحي عام 2015.





مساحتها

ويطل المنتجع على خليج السويس في منطقة (رأس أبوالدرج)، ويمتد على مساحة 100 فدان.









محتوياتها

ويتضمن المنتجع فندقين أحدهما جبلي بواقع 300 غرفة و40 شاليها، والآخر ساحلي بواقع 300 غرفة و60 شاليها.





كما يضم منتجع الجلالة مرفقا لليخوت يحتوي على 239 يختا مجهزا بالكامل، إضافة إلى مدينة للألعاب المائية.









هدف المشروع

وتهدف مشروعات جبل الجلالة إلى خلق مجتمع تنموى حضاري جديد يتضمن كافة الخدمات السكنية / التجارية / التعليمية والسياحية للمنطقة التي تتمتع بطبيعة خلابة ذات طابع سياحي فريد من حيث الطبيعة الجبلية والساحلية، وتوفر تلك المشروعات أكثر من 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في كافة المجالات السياحية / التعليمية / التجارية .









مصنع للرخام

ونظرا للموارد الطبيعية التي تزخر بها منطقة (الجلالة) وتتمثل في محاجر للرخام تم اكتشافها في جبل الجلالة، فتم إنشاء مصنع للرخام ليكون نواة لمنطقة صناعية تضم 7 مجمعات، كل منها على مساحة مليون متر مربع، ويخصص إنتاج مصنع رخام الجلالة حاليا (مليوني متر مسطح من الرخام) للمشروعات القومية، على أن يبدأ العام المقبل في التصدير إلى الخارج.









محطة تحلية للمياه

وتشهد المدينة إنشاء محطة تحلية للمياه بقدرة استيعابية تصل إلى 150 ألف متر مكعب لخدمة المدينة، وخط للتليفريك بطول 6 كيلومترات لربط المدينة بالمجمع الطبي المزمع إنشاؤه داخل المدينة، إلى جانب إنشاء مناطق سكنية، وأول قرية أوليمبية رياضية.









جامعة الجلالة

تضم جامعة الجلالة 13 كلية في تخصصات "الهندسة، الإدارة والسياسات العامة، والبايوتكنولوجي والصناعات الدوائية، والعلوم، والغذاء والصناعات الغذائية، والفنون، والعلوم الإنسانية والاجتماع، والإعلام، والطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والعلوم الطبية المساعدة"، وتستوعب الجامعة 12 ألف و790 طالبا في مراحلها الثلاثة، مع وجود أكاديمية للعلوم بهضبة الجلالة، ويقع مقرها على مساحة 12 فدانًا وتستوعب الاكاديمية 5040 طالبًا، وتضم تخصصات (القانون والتحكيم الدولي، ودراسة التجارة الدولية و آلياتها، وإدارة الكوارث والأزمات، والنانو تكنولوجي، والبيوتكنولوجي، ومجال الطاقة المتجددة و الذرية، وعلوم الصناعات البتروكيميائية، وعلوم البحار .









الشركات العاملة

يعمل بالمشروع 53 شركة مدنية وطنية بجانب كتائب سلاح المهندسين العسكريين ، منهم 40 شركة مصرية في مجال الطرق و5 في مجال الإنشاءات والأعمال الصناعية والكباري والأنفاق والبرابخ ومحطات الوقود وبوابات الرسوم، إلى جانب 8 شركات تعمل في منطقة رأس أبو الدرج في المنتجع السياحي المطل على خليج السويس، بإجمالي عدد عمال يصل إلى 15 ألف عامل وفني ومهندس، تحت إشراف ومتابعة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.









سبب اختياره

وقع اختيار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على موقع جبل الجلالة بسبب تميزه الجغرافي الذي يسمح بالبناء والزراعة وإنشاء المنتجعات السياحية والطرق وإطلاله على ساحل البحر الأحمر، وغناه بالكثير من الثروات الطبيعية التي تحقق تنمية لمصر، حيث يوجد به خام الرخام، وسيساعد الطريق الذي سينشئ في الجبل، على سهولة نقل تلك الخامات لتصنيعها.