محافظ الإسكندرية يتفقد انتظام سير امتحانات الثانوية العامة بالمدارس

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تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ اﻹسكندرية اليوم السبت انتظام سير امتحانات الثانوية العامة بمدارس المحافظة، وتم التأكد من مسئولي مديرية التربية والتعليم من انتظام سير الامتحانات على مستوى المحافظة وعدم وجود أي معوقات للطلاب والمراقبين خلال الامتحانات التي بدأت اليوم أمام ١٤٠ لجنة امتحانية بجميع الشعب (الأدبية وشعبة العلوم وشعبة الرياضيات)، من ضمنها لجنتين للمتفوقين وللسجن ببرج العرب، ولجنة للمكفوفين بوسط التعليمية.



وخلال تفقده سير الامتحانات بمدرسة صفية زغلول التابعة لإدارة وسط التعليمية، أوضح محافظ الإسكندرية أنه تم تجهيز غرفتي عمليات مركزية بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم لاستقبال أية شكاوى خلال فترة الامتحانات والعمل على حلها في الحال، مؤكدا على مسئولي مديرية التربية والتعليم والمسئولين عن متابعة سير الامتحانات بضرورة توفير جميع المستلزمات اللازمة للطلاب وخلق مناخ جيد وآمن لهم وتحسين التهوية داخل الفصول وذلك لمساعدة الطلاب على التركيز في أداء الامتحانات.



من جانبه؛ قال مصطفى العجمي، القائم بأعمال مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن عدد المتقدمين لامتحان الثانوية العامة بالإسكندرية بلغ ٤٨ ألف طالب وطالبة، مؤكدا أن المديرية استعدت لامتحانات الثانوية العامة من خلال غرفتي العمليات التي تم تشكيلها بقرار محافظ الإسكندرية رقم ٤٤٧ لسنة ٢٠١٩، وأشار إلى أنه قد تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية لمتابعة خطوط سير الامتحان، كما أشار إلى تجهيز الاستراحات لرؤساء اللجان، والبالغ عددها ٢٣ استراحة بجميع الإدارات.

