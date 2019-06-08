ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شاهد.. "كيلور نافاس" من فوق "فلايبورد" إحدى الألعاب المائية بالغردقة (صور)

السبت 08/يونيو/2019 - 03:41 م
شاهد.. كيلور نافاس من فوق فلايبورد إحدى الألعاب المائية بالغردقة (صور)
Advertisements
طباعة
محمد طه
 
Advertisements
بدأ حارس مرمى فريق ريال مدريد الاسبانى أولى الجولات الترفيهية داخل إحدى المنتجعات السياحية بالغردقة فور وصوله؛ بصحبة عائلته وذلك لاستكمال إجازته على شواطئ البحر الأحمر.

وبدأ "كيلور نافاس" يستقل إحدى الألعاب المائية "فلايبورد" من داخل فندم إقامته ويظهر في الصورة نجله.

كان قد اعلن رجل الأعمال كامل أبو على رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى البحر الأحمر؛ عن زيارة حارس مرمى فريق ريال مدريد "كيلور نافاس" بصحبة عائلته؛ مؤكدا أن زيارة حارس مرمى فريق ريال مدريد " كيلور نافاس " للغردقة تدعم السياحة بشكل مباشر.

جدير بالذكر وصل مساء يوم الأربعاء الماضي القاهرة اللاعب " كيلور نافاس " حارس مرمى فريق ريال مدريد الاسبانى الشهير بصحبة عائلته فى زيارة لمصر لمدة أسبوع بدعوة من رجل الأعمال كامل أبو على رئيس رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر والذى.

صرح بأن برنامج الزيارة يشمل منطقة الاهرامات الأثرية والساحل الشمالى والغردقة وسيعقد مؤتمرا صحفيا في مقر إقامته بالغردقة.
Advertisements
المزيد عن: مصر سياحة حارس مرمى فريق ريال مدريد اخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
-
x
18:00
-
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
15:00
-
ويلز
روسيا البيضاء
-
x
20:45
-
ألمانيا
بلجيكا
-
x
20:45
-
كازاخستان
اليونان
-
x
20:45
إيطاليا
تركيا
-
x
20:45
-
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
-
x
17:30
-
الإكوادور
كوريا الجنوبية
-
x
20:30
-
السنغال