شاهد.. "كيلور نافاس" من فوق "فلايبورد" إحدى الألعاب المائية بالغردقة (صور)

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بدأ حارس مرمى فريق ريال مدريد الاسبانى أولى الجولات الترفيهية داخل إحدى المنتجعات السياحية بالغردقة فور وصوله؛ بصحبة عائلته وذلك لاستكمال إجازته على شواطئ البحر الأحمر.



وبدأ "كيلور نافاس" يستقل إحدى الألعاب المائية "فلايبورد" من داخل فندم إقامته ويظهر في الصورة نجله.



كان قد اعلن رجل الأعمال كامل أبو على رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى البحر الأحمر؛ عن زيارة حارس مرمى فريق ريال مدريد "كيلور نافاس" بصحبة عائلته؛ مؤكدا أن زيارة حارس مرمى فريق ريال مدريد " كيلور نافاس " للغردقة تدعم السياحة بشكل مباشر.



جدير بالذكر وصل مساء يوم الأربعاء الماضي القاهرة اللاعب " كيلور نافاس " حارس مرمى فريق ريال مدريد الاسبانى الشهير بصحبة عائلته فى زيارة لمصر لمدة أسبوع بدعوة من رجل الأعمال كامل أبو على رئيس رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر والذى.



صرح بأن برنامج الزيارة يشمل منطقة الاهرامات الأثرية والساحل الشمالى والغردقة وسيعقد مؤتمرا صحفيا في مقر إقامته بالغردقة.