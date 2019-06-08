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عطب في التيار الكهربائي يؤدي إلى إضطراب وانقطاع المياه في عدد من ولايات الجنوب

السبت 08/يونيو/2019 - 02:36 م
عطب في التيار الكهربائي يؤدي إلى إضطراب وانقطاع المياه في عدد من ولايات الجنوب
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مروى الجلاصي
 
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أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (SONED)، أنه بسبب عطب طرأ اليوم السبت 08 جوان 2019، على شبكة التيار الكهربائي جهد متوسط، تمّ تسجيل انقطاع للتيار الكهربائي على أهم منشآت إنتاج المياه بالجنوب التونسي.

وقد سجل الإنقطاع في محطتي الضخ الرئيسية بالزاس وقصر الشريف والآبار المجاورة لهما، مما انجر عنه تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بكل من مدنين وتطاوين وغمراسن وجرجيس. 

وأوضحت الشركة أنّ مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG)، تدخلت لإرجاع التيار الكهربائي وسيتمّ استئناف التزويد بالماء تدريجيا بداية من مساء هذا اليوم.
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