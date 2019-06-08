62.82 مليار ريال قيمة التوزيعات النقدية لشركات الأسمنت المدرجة في سوق الأسهم السعودية

بلغت قيمة التوزيعات النقدية لشركات الأسمنت المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الـ24 عاما الماضية، وتحديدا من عام 1995، حتى نهاية عام 2018 نحو 62.82 مليار ريال.









وفيما يخص التوزيعات السنوية لشركات الأسمنت منذ عام 1995 فقد جاء عام 2015 هو الأعلى من حيث قيمة التوزيعات النقدية بقيمة 5.174 مليار ريال، وكذلك جاء الأعلى من حيث العائد بنسبة 8.6 في المائة، حيث وزعت 12 شركة أرباحا نقدية خلال هذا العام من أصل 14 شركة أسمنت مدرجة، قيمتها السوقية 60.36 مليار ريال.





ثانيا جاء عام 2012 بقيمة 5.075 مليار ريال، وبعائد نسبته 6.8 في المائة، في حين بلغ عدد الشركات التي وزعت أرباحا نقدية 11 شركة، من أصل 12 شركة أسمنت مدرجة قيمتها السوقية 75.19 مليار ريال.





ثالثا، جاء عام 2013 بقيمة 5.063 مليار ريال وبعائد نسبته 5.6 في المائة، حيث بلغ عدد الشركات التي وزعت أرباحا نقدية 11 شركة، من أصل 13 شركة أسمنت مدرجة، قيمتها السوقية 90.93 مليار ريال.





حل رابعا، عام 2014 بـ 4.986 مليار ريال، وبعائد نسبته 5.5 في المائة، في حين بلغ عدد الشركات التي وزعت أرباحا نقدية 12 شركة من أصل 14 شركة أسمنت مدرجة، قيمتها السوقية 90.81 مليار ريال.





خامسا، عام 2011 بـ 3.857 مليار ريال، بعائد نسبته 6.4 في المائة، حيث بلغ عدد الشركات التي وزعت توزيعات نقدية ثماني شركات من أصل عشر شركات أسمنت مدرجة، قيمتها السوقية 60.1 مليار ريال.





سادسا، جاء عام 2016 بـ 3.598 مليار ريال، بعائد نسبته 6.1 في المائة، وبلغ عدد الشركات التي وزعت توزيعات نقدية 11 شركة من أصل 14 شركة أسمنت مدرجة، قيمتها السوقية 58.61 مليار ريال.





وحل سابعا، عام 2007 بـ 3.395 مليار ريال، بعائد نسبته 4.5 في المائة، حيث بلغ عدد الشركات التي وزعت توزيعات نقدية ثماني شركات من أصل ثماني شركات أسمنت مدرجة، قيمتها السوقية 75.05 مليار ريال.





ثامنا جاء عام 2010 بنحو 2.945 مليار ريال، بعائد نسبته 6.8 في المائة، في حين بلغ عدد الشركات التي وزعت أرباحا نقدية ثماني شركات من أصل تسع شركات أسمنت مدرجة قيمتها السوقية 43.14 مليار ريال.





تاسعا، جاء عام 2009 بـ 2.788 مليار ريال، بعائد نسبته 6.6 في المائة، حيث بلغت عدد الشركات التي وزعت أرباحا نقدية ثماني شركات من أصل ثماني شركات أسمنت مدرجة قيمتها السوقية نحو 42.5 مليار ريال.





عاشرا، جاء عام 2008 بـ 2.740 مليار ريال، بعائد نسبته 8.5 في المائة، حيث بلغ عدد الشركات التي وزعت توزيعات نقدية في ذلك العام ثماني شركات من أصل ثماني شركات أسمنت مدرجة قيمتها السوقية 32.31 مليار ريال.





وحل في المرتبة الـ11 عام 2006 بـ 2.461 مليار ريال، وبسبع شركات قامت بتوزيع أرباح نقدية، ثم عام 2004 بـ 2.335 مليار ريال، وبثماني شركات قامت بتوزيع أرباح نقدية.





وجاء في المرتبة الـ13، عام 2003 بـ 2.066 مليار ريال، وبثماني شركات قامت بتوزيع أرباح نقدية، ثم عام 2005 بـ 2066 مليار ريال، وبثماني شركات قامت بتوزيع أرباح نقدية.





وحل عام 2017 في المرتبة الـ15 بـ 1.960 مليار ريال، بعائد نسبته 4.5 في المائة، حيث بلغت عدد الشركات التي وزعت أرباحا نقدية سبع شركات من أصل 14 شركة أسمنت مدرجة قيمتها السوقية 43.21 مليار ريال.

وجاء في المرتبة الـ16، عام 2002 بـ 1.584 مليار ريال، وبسبع شركات قامت بتوزيع أرباح نقدية، ثم عام 2001 بـ 1.499 مليار ريال، حيث بلغ عدد الشركات التي وزعت أرباحا نقدية ثماني شركات، فعام 1996 بـ 1.468 مليار ريال، وبسبع شركات قامت بتوزيع أرباح نقدية.





وحل في المرتبة الـ19، عام 1995 بـ 1.418 مليار ريال، وبسبع شركات قامت بتوزيع أرباح نقدية، ثم عام 1998 بـ 1.404 مليار ريال، وبسبع شركات قامت بتوزيع أرباح نقدية.





وأما المرتبة الـ21 فكانت من نصيب عام 2018 بنحو 1.332 مليار ريال، وبعائد نسبته 3.9 في المائة، حيث بلغ عدد الشركات التي وزعت توزيعات نقدية سبع شركات من أصل 14 شركة أسمنت مدرجة قيمتها السوقية 34.18 مليار ريال.





وجاء في المرتبة الـ22 عام 1999 بـ 1.210 مليار ريال، وبسبع شركات قامت بتوزيع أرباح نقدية، ثم عام 1997 بـ 1.20 مليار ريال، وبسبع شركات قامت بتوزيع أرباح نقدية.