ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

برشلونة يدخل حربا مع ريال مدريد على أقوى صفقة في العالم

السبت 08/يونيو/2019 - 02:30 م
برشلونة يدخل حربا مع ريال مدريد على أقوى صفقة في العالم
مبابي
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
دخل نادي برشلونة الإسباني حربًا شرشة مع ريال مدريد على ضم أهم صفقات الموسم خلال فترة الانتقالات الصيفية.


وقرر برشلونة الدخول في مفاوضات مع كيليان مبابى مهاجم نادى باريس سان جيرمان الفرنسي لضمه في الميركاتو الصيفي رغم إصرار ريال مدريد على التعاقد معه.
 

وذكرت شبكة "فوكس سبورتس" العالمية أن نادى برشلونة في التعاقد مع كيليان مبابي ويستعد لتقديم عرض في صفقة تبادلية تضم الثلاثي إيفان راكيتيتش وعثمان ديمبلى وصامويل أومتيتي مقابل مبابي.


وأوضحت أن برشلونة يفكر في ضم مبابي صاحب الـ20 عامًا بأي شكل رغم أنه يفاوض في الوقت نفسه أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني.


Advertisements
المزيد عن: كيليان مبابي صفقات ريال مدريد ريال مدريد برشلونة اخبار برشلونة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
-
x
18:00
-
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
15:00
-
ويلز
روسيا البيضاء
-
x
20:45
-
ألمانيا
بلجيكا
-
x
20:45
-
كازاخستان
اليونان
-
x
20:45
إيطاليا
تركيا
-
x
20:45
-
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
-
x
17:30
-
الإكوادور
كوريا الجنوبية
-
x
20:30
-
السنغال