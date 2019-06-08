برشلونة يدخل حربا مع ريال مدريد على أقوى صفقة في العالم
السبت 08/يونيو/2019 - 02:30 م
الفجر الرياضي
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دخل نادي برشلونة الإسباني حربًا شرشة مع ريال مدريد على ضم أهم صفقات الموسم خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وقرر برشلونة الدخول في مفاوضات مع كيليان مبابى مهاجم نادى باريس سان جيرمان الفرنسي لضمه في الميركاتو الصيفي رغم إصرار ريال مدريد على التعاقد معه.
وذكرت شبكة "فوكس سبورتس" العالمية أن نادى برشلونة في التعاقد مع كيليان مبابي ويستعد لتقديم عرض في صفقة تبادلية تضم الثلاثي إيفان راكيتيتش وعثمان ديمبلى وصامويل أومتيتي مقابل مبابي.
وأوضحت أن برشلونة يفكر في ضم مبابي صاحب الـ20 عامًا بأي شكل رغم أنه يفاوض في الوقت نفسه أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني.
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