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اليوم.. لجان الكاف تعاين ملاعب أمم إفريقيا 2019

السبت 08/يونيو/2019 - 02:16 م
اليوم.. لجان الكاف تعاين ملاعب أمم إفريقيا 2019
أمم إفريقيا
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محمد الصو
 
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تعاين اليوم السبت لجان من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، الملاعب الستة المخصصة لاستضافة مباريات الأمم الإفريقية 2019.

وتستضيف مصر البطولة خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة.

وتقام مباريات أمم أفريقيا على 6 ملاعب هي استاد القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والجيش بالسويس.
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