عميد آداب الفيوم يتابع سير الإمتحانات بالكلية ويشدد على توفير الرعاية والراحة والهدوء للطلاب

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تابع الدكتورأحمد محمد عبد السلام، عميد كلية الاداب بجامعة الفيوم، سير وانتظام لجان الأمتحانات، حيث اطمئن سيادته على انتظام وانضباط لجان الأمتحانات، وكذلك توفير جميع أدوات وسبل الرعاية والراحة والهدوء للطلاب والطالبات بالكلية وعدم وجود شكاوى.



وذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لكافة شؤون الدراسة وأعمال الأمتحانات لجميع فرق كلية الأداب بجامعة الفيوم، ووجه عميد الكلية بضرورة الألتزام بكافة بالإجراءات والضوابط المتخذة لتوفير أقصى درجات الرعاية، وضرورة تواجد أستاذ المادة خلال فترة الامتحانات للإجابة عن أى استفسارات تخص المادة.



كما شدد سيادته على ضرورة مراعاة مناسبة الأسئلة لوقت الأمتحانات المحدد خلال أدائهم لأمتحانات النصف الثاني من العام الجامعي والحرص على توفير مناخ ملائم لأداء الطلاب والطالبات الامتحانات في سهولة ويسر.

