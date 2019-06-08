ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عميد آداب الفيوم يتابع سير الإمتحانات بالكلية ويشدد على توفير الرعاية والراحة والهدوء للطلاب

السبت 08/يونيو/2019 - 02:24 م
عميد آداب الفيوم يتابع سير الإمتحانات بالكلية ويشدد على توفير الرعاية والراحة والهدوء للطلاب
Advertisements
طباعة
ريهام على
 
Advertisements
تابع الدكتورأحمد محمد عبد السلام، عميد كلية الاداب بجامعة الفيوم، سير وانتظام لجان الأمتحانات، حيث اطمئن سيادته على انتظام وانضباط لجان الأمتحانات، وكذلك توفير جميع أدوات وسبل الرعاية والراحة والهدوء للطلاب والطالبات بالكلية وعدم وجود شكاوى.

وذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لكافة شؤون الدراسة وأعمال الأمتحانات لجميع فرق كلية الأداب بجامعة الفيوم، ووجه عميد الكلية بضرورة الألتزام بكافة بالإجراءات والضوابط المتخذة لتوفير أقصى درجات الرعاية، وضرورة تواجد أستاذ المادة خلال فترة الامتحانات للإجابة عن أى استفسارات تخص المادة.

كما شدد سيادته على ضرورة مراعاة مناسبة الأسئلة لوقت الأمتحانات المحدد خلال أدائهم لأمتحانات النصف الثاني من العام الجامعي والحرص على توفير مناخ ملائم لأداء الطلاب والطالبات الامتحانات في سهولة ويسر.
Advertisements
المزيد عن: مصر ثانوي عام امتحانات الثانوية العامة 2019 امتحان اللغة العربية للثانوية العامة الثانوية العامة اخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
-
x
18:00
-
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
15:00
-
ويلز
روسيا البيضاء
-
x
20:45
-
ألمانيا
بلجيكا
-
x
20:45
-
كازاخستان
اليونان
-
x
20:45
إيطاليا
تركيا
-
x
20:45
-
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
-
x
17:30
-
الإكوادور
كوريا الجنوبية
-
x
20:30
-
السنغال