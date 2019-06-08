لجنة تفادي الكوارث بجندوبة تدعو للتوقي من ارتفاع درجات الحرارة والحرائق المحتملة

دعت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة في ولاية جندوبة في بلاغ لها، المواطنين وخاصة الفلاحين ومتساكني المناطق الغابية والجبلية، إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والمساهمة الفعّالة في التوقي من اندلاع محتمل لحرائق، يتوقع أن تشمل عدد من مزارع الحبوب والعلف.





كما دعت إلى إحكام التنسيق والمراقبة والمتابعة المستمرة، للتصدي إلى تسرب الحرائق من الغابات المتاخمة للشريط الحدودي التونسي الجزائري.





وحجّرت اللجنة حرق بقايا الحصاد إلى غاية موفى شهر أكتوبر 2019، وذلك من أجل التوقي من تسرّب النيران إلى المزارع االمجاورة.



