بالأحضان.. أولياء الأمور يستقبلون أبنائهم عقب انتهاء اليوم الأول من ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالغردقة (صور)

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بالأحضان والفرحة العارمة أولياء الأمور يستقبلون أبنائهم عقب الإنتهاء من اليوم الأول من ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر ورصدت "الفجر" حالة البهجة على َوجوه أولياء الأمور والطلاب عقب خروجهم من مدرسة الثانوية بنات بالغردقة بعد الإنتهاء من اليوم الأول؛ وأكد عدد من الطلاب أن إمتحان اللغة العربية كان في مستوي الطالب المتوسط ولا توجد به أي نقاط صعوبة وجميع الأسئلة مباشرة؛ مؤكدين أنه لا يوجد أي تسريبات من شاومينج أو أي مصادر أخرى.



فيما قالت إحدى الطلاب ان إمتحان الدين كان في مستوي الطالب المتوسط ولا توجد به أي نقاط صعوبة؛ مؤكدين انهم شاهدو تيسير في عملية دخول اللجان وسط تشديدات أمنية مشددة من قبل رؤساء اللجان.



وبدأ صباح اليوم السبت ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر، وقد تم فتح أبواب لجان المدارس في الساعة التاسعة إلا ربع، وسط منع دخول مذكرات المراجعة والهواتف المحمولة، لمنع أية فرصة للغش، ووسط إجراءات تفتيش محكمة.



كما قامت المدارس بالتأكد من تطابق أرقام الجلوس مع كشوف أسماء الطلاب والطالبات.



وفي ذات السياق، قام أولياء الأمور بالتجمع أمام المدارس، للاطمئنان على ذويهم، والتأكد من دخولهم لجان الامتحانات وسط حالة ترقب.



يذكر يؤدي 2426 طالب وطالبة امتحان الثانوية العامة بواقع 14 لجنة و3 مراكز توزيع وسط إجراءات أمنية مشددة.