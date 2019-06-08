ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

برلمانية تتقدم بطلب إحاطة حول إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية

السبت 08/يونيو/2019 - 02:14 م
برلمانية تتقدم بطلب إحاطة حول إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية
النائبة إيناس عبد الحليم
Advertisements
طباعة
إسلام شعراوي
 
Advertisements
تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن تصنيف منظمة الصحة العالمية إدمان الأطفال والمراهقين للألعاب الإلكترونية بأنه اضطراب عقلي.

وقالت إيناس، إن منظمة الصحة العالمية صنفت إدمان الأطفال والمراهقين لألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية، كاضطراب عقلي، مما يتطلب معه إجراءات حثيثة لمنع الأطفال من ممارسة الألعاب لمدة طويلة، مُشيرة إلى أن بعض أسوأ الحالات التي شوهدت في الأبحاث العالمية كانت لمدمني الألعاب الذين يقضون مدة تصل إلى 20 ساعة متواصلة في اليوم، على حساب أنشطة يومية ضرورية أخرى بما فيها النوم والأكل والعمل أو المدرسة، وهناك انتشار لذلك بشكل واسع في مصر.

ولفتت وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن المنظمة في دراستها أكدت أن توصيف الإدمان بأنه اضطراب عقلي سيؤدى إلى زيادة اهتمام الأطباء وخبراء الصحة بمخاطر تطور اضطراب الألعاب، وبالتالي سيقومون باتخاذ تدابير الوقاية والعلاج المناسبة.

وطالبت الحكومة، بضرورة أن تتخذ الحكومة آليات لتوعية المواطنين من خطر إدمان الألعاب لفترة طويلة خلال اليوم، وأن تمول وسائل توعية مجتمعية من خطورة ذلك.
Advertisements
المزيد عن: النائبة إيناس عبد الحليم
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
-
x
18:00
-
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
15:00
-
ويلز
روسيا البيضاء
-
x
20:45
-
ألمانيا
بلجيكا
-
x
20:45
-
كازاخستان
اليونان
-
x
20:45
إيطاليا
تركيا
-
x
20:45
-
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
-
x
17:30
-
الإكوادور
كوريا الجنوبية
-
x
20:30
-
السنغال