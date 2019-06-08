برلمانية تتقدم بطلب إحاطة حول إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية
السبت 08/يونيو/2019 - 02:14 م
إسلام شعراوي
Advertisements
Advertisements
تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن تصنيف منظمة الصحة العالمية إدمان الأطفال والمراهقين للألعاب الإلكترونية بأنه اضطراب عقلي.
وقالت إيناس، إن منظمة الصحة العالمية صنفت إدمان الأطفال والمراهقين لألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية، كاضطراب عقلي، مما يتطلب معه إجراءات حثيثة لمنع الأطفال من ممارسة الألعاب لمدة طويلة، مُشيرة إلى أن بعض أسوأ الحالات التي شوهدت في الأبحاث العالمية كانت لمدمني الألعاب الذين يقضون مدة تصل إلى 20 ساعة متواصلة في اليوم، على حساب أنشطة يومية ضرورية أخرى بما فيها النوم والأكل والعمل أو المدرسة، وهناك انتشار لذلك بشكل واسع في مصر.
ولفتت وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن المنظمة في دراستها أكدت أن توصيف الإدمان بأنه اضطراب عقلي سيؤدى إلى زيادة اهتمام الأطباء وخبراء الصحة بمخاطر تطور اضطراب الألعاب، وبالتالي سيقومون باتخاذ تدابير الوقاية والعلاج المناسبة.
وطالبت الحكومة، بضرورة أن تتخذ الحكومة آليات لتوعية المواطنين من خطر إدمان الألعاب لفترة طويلة خلال اليوم، وأن تمول وسائل توعية مجتمعية من خطورة ذلك.
وقالت إيناس، إن منظمة الصحة العالمية صنفت إدمان الأطفال والمراهقين لألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية، كاضطراب عقلي، مما يتطلب معه إجراءات حثيثة لمنع الأطفال من ممارسة الألعاب لمدة طويلة، مُشيرة إلى أن بعض أسوأ الحالات التي شوهدت في الأبحاث العالمية كانت لمدمني الألعاب الذين يقضون مدة تصل إلى 20 ساعة متواصلة في اليوم، على حساب أنشطة يومية ضرورية أخرى بما فيها النوم والأكل والعمل أو المدرسة، وهناك انتشار لذلك بشكل واسع في مصر.
ولفتت وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن المنظمة في دراستها أكدت أن توصيف الإدمان بأنه اضطراب عقلي سيؤدى إلى زيادة اهتمام الأطباء وخبراء الصحة بمخاطر تطور اضطراب الألعاب، وبالتالي سيقومون باتخاذ تدابير الوقاية والعلاج المناسبة.
وطالبت الحكومة، بضرورة أن تتخذ الحكومة آليات لتوعية المواطنين من خطر إدمان الألعاب لفترة طويلة خلال اليوم، وأن تمول وسائل توعية مجتمعية من خطورة ذلك.
Advertisements
المزيد عن: النائبة إيناس عبد الحليم
- تحذير.. إدمان "الألعاب الإلكترونية" قد تؤدي الى أمراض نفسية!
- برلماني: تقدمنا بطلب إحاطة لوزير الاتصالات بشأن الألعاب الخطيرة
- استشاري نفسي: إدمان ألعاب الفيديو يُؤثر سلبًا على العلاقات الاجتماعية
- وكيل الصحة بالنواب تكشف تفاصيل دمج الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية
- اتحاد الألعاب الإليكترونية: مبادرة السيسي للألعاب الرقمية جاءت تنفيذًا لتوصيات منتدى الشباب
- وكيل 'صحة النواب' تتقدم بطلب إحاطة حول أزمة عدم توافر جهاز الرئة الصناعية بالمستشفيات
- وكيل "صحة النواب" تتقدم بطلب إحاطة حول إغلاق مستشفى جامعة مصر
- "صناعة ألعاب الفيديو" تطالب "الصحة العالمية" بحذف مرض "اضطراب الألعاب"
- خبيرة تربوية تحذر: الألعاب الإلكترونية تهدد حياة الأطفال