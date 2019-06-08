متخلّيا عن عاطف الدخيلي.. مدرب الإفريقي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لدربي العاصمة

يستضيف النادي الإفريقي غدا الأحد 09 جوان 2019، الترجي الرياضي التونسي على أرضية الملعب الأولمبي برادس انطلاقا من الساعة الرابعة، في لقاء مؤجل من الجولة الحادية عشرة إيابا من بطولة الرابطة المحترفة الأولى بإدارة الحكم رشدي قزقز.





ووجّه مدرب الإفريقي فيكتور زفونكا الدعوة لـ18 لاعبا بمناسبة مباراة الدربي، حيث قرّر عدم توجيه الدعوة للحارسين عاطف الدخيلي وسيف الدين الشرفي، مقابل الإستنجاد بالحارس الثالث أيمن جاب الله والشاب نور الدين الفرحاتي.





كما عرفت قائمة اللاعبين دعوة المهاجم الشاب آدم الطاوس، ليكون في مقدمة الخط الأمامي رفقة الذوادي والحداد والخفيفي والشماخي.





وفي ما يلي قائمة اللاعبين المدعوين:





- أيمن جاب الله

- نور الدين الفرحاتي

- يوسف العياشي

- حمزة العقربي

- علي العابدي

- شهاب الصالحي

- بلال العيفة

- واليو ضيوف

– أحمد خليل

- غازي العيادي

- سند الخميسي

- مهدي الوذرفي

- وسام بن يحي

- زهير الذوادي

- آدم الطاوس

- المنوبي الحداد

- بلال الخفيفي

- ياسين الشماخي.