ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

انتهاء مستقبل باسم مرسي مع الزمالك

السبت 08/يونيو/2019 - 02:06 م
انتهاء مستقبل باسم مرسي مع الزمالك
باسم مرسي
Advertisements
طباعة
هاني عصام
 
Advertisements

رفض مسئولو نادي الزمالك، عودة باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والمعار لصفوف فريق سموحة السكندري.

 


وجاء رفض مسئولو الزمالك، بعد فشله في تجربته الاحتراف بالدوري اليوناني وقطع إعارته والعودة إلى الدوري المصري عن طريق سموحة وفشله في إثبات نفسه.

 


ومن المقرر أن يتم إخطار اللاعب بشكل رسمي بقرار الإدارة خلال الأيام المقبلة لجلب اللاعب لعرض في الموسم المقبل.

 


وعلى الرغم من إعارة باسم مرسي إلى صفوف سموحة في يناير الماضي لكن اللاعب لم يشارك بسبب توتر العلاقة بينه وبين حسام حسن المدير الفني للفريق بشكل كبير.

 


ويرى مسئولو الزمالك أن اللاعب مستواه ضعيف وتراجع بشكل كبير عما كان عليه من قبل وهو ما دفعهم لغلق الباب على عودته.



Advertisements
المزيد عن: باسم مرسي الزمالك الدوري المصري اخبار الزمالك
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
-
x
18:00
-
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
15:00
-
ويلز
روسيا البيضاء
-
x
20:45
-
ألمانيا
بلجيكا
-
x
20:45
-
كازاخستان
اليونان
-
x
20:45
إيطاليا
تركيا
-
x
20:45
-
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
-
x
17:30
-
الإكوادور
كوريا الجنوبية
-
x
20:30
-
السنغال