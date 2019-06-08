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"التعليم" ترصد حالات الشغب والغش أثناء اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة

السبت 08/يونيو/2019 - 02:08 م
التعليم ترصد حالات الشغب والغش أثناء اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة
امتحانات
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ريم محمود
 
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تلقت غرفة العميات بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات خلال اليوم الاول لامتحانات الثانوية العامة، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدة حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارة المنتزه التعليمية بمحافظة الإسكندرية، وإدارة ساقلته التعليمية وإدارة البلينا بمحافظة سوهاج.

كما رصد في إدارة دمياط الجديدة التعليمية بمحافظة دمياط، إدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، وإدارة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة، وإدارة أبو تيج التعليمية بمحافظة أسيوط، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

ورصدت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ قيام بعض الطلاب بمدرسة الشهيد مقدم محمد لطفي العشري الثانوية العسكرية للبنين بإحداث شغب أثناء انعقاد امتحان اللغة العربية داخل اللجنة ومحاولة الغش باستخدام الهاتف المحمول، وتم استدعاء الشرطة وضبط الطلاب (ط.ر.ع) و(ع.م.ع) و(غ.م.أ.م) وعمل محضر إثبات حالة بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جدير بالذكر أن يوم الإثنين، سوف يقوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية، والعلمية بأداء الامتحان في مادتي الاقتصاد والإحصاء بإجمالي عدد (595344) طالب طالبة، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) يوم الأحد الموافق 962019 الامتحان في مادة (اللغة العربية – الورقة الثانية).
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