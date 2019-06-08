مساعد وزير الداخلية الأسبق: هناك انكماش في وضع التنظيمات الإرهابية بمصر

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قال اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن هناك انكماش في وضع التنظيمات الإرهابية في مصر، مما أدى إلى احتمائهم بالمناطق السكنية المكتظة بالسكان، بالإضافة إلى أنهم اختاروا مناسبة دينية خاصة لتنفيذ عمليتهم لإحداث دوي كبير.



وأشار "زكي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم السبت، إلى أن ثأر الداخلية لشهداء الكمين دون إصابة مواطن سيناوي واحد يؤكد دقة وصحة قاعدة بيانات وزارة الداخلية، مضيفا أن المناسبات الخاصة من فنية دينية أو رياضية يسيل عليها لعاب الإرهابي لتنفيذ جريمته.



وأكد أن الإرهابيين كانوا يستهدفون من الهجوم علة كمين العريش أن يثبتوا لأنفسهم أنهم مازالوا موجودين، ويحدثوا ضجيج، ولاجهاض المخطط التنموي للدولة.

