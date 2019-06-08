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مستشفيات جامعة بنها تستقبل 3 آلاف مريضًا خلال أيام عيد الفطر 

السبت 08/يونيو/2019 - 02:06 م
مستشفيات جامعة بنها تستقبل 3 آلاف مريضًا خلال أيام عيد الفطر 
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محمد نبيل
 
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استقبلت مستشفيات جامعة بنها، خلال احتفالات أيام عيد الفطر المبارك 3327 مريضا بأقسام الإستقبال والطوارئ.


وقال الدكتور طارق عيسوى مدير مستشفى بنها الجامعى، إنه تم اجراء أشعة عادية لعدد 950 حالة مرضية، كما تم عمل 500 أشعة مقطعية، واجراء أشعة تليفزيونية لـ 240 مريضا داخل المستشفى.

واشار عيسوى الى أنه تم إجراء 39 عملية جراحية للمرضى فى أيام العيد الثلاثة منهم حالتين بقسم قسطرة للقلب أحدهما ذبحة صدرية غير مستقرة والأخرى جلطة فى الشرايين التاجية، كما تم حجز 200 مريضا داخل الأقسام العلاجية المختلفة بالمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم. 



وكان الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها يرافقه الدكتور مصطفى القاضى رئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية قد اجرى جولة تفقدية داخل المستشفيات الجامعية، فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، للإطمئنان على سير العمل والخدمة الصحية المقدمة للمرضى وتقديم التهنئة لهم احتفالا بالعيد.

وأشاد رئيس الجامعة بما شاهده في جولته من انتظام العمل وتواجد الأطباء والهيئة المعاونة المكلفين بالعمل خلال فترة إجازة العيد مؤكدا انه تم رفع حالة الطوارئ بمستشفيات بنها الجامعية طوال أيام الاحتفالات مع التأكيد على توفير احتياجات المستشفيات من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال أية حالات مرضية.


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