على خلفية أحداث نهائي الترجي والوداد.. نقابتا الصحفيين التونسية والمغربية تطالبان إعلام البلدين بالتعقّل

دعت كل من النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أمس الجمعة، الصحفيين التونسيين والمغاربة إلى التهدئة والتعقل والتسلّح بالشروط المهنية النبيلة، التي تقتضي التجرد ومراعاة العلاقات الأخوية المتينة بين الشعبين الشقيقين، وذلك على خلفية ما صدر من "تجاذبات إعلامية خطيرة" في بعض المنابر و من طرف صحافيين ونشطاء التواصل الاجتماعي في تونس والمغرب، اثر القرار الأخير للكنفدرالية الافريقية لكرة القدم بخصوص مقابلة الترجي والوداد في نهائي أبطال إفريقيا.





وعبرت النقابتان في بيان مشترك حمل توقيع ناجي البغوري وعبد الله البقالي، عن استهجانهما لـ "محاولات تسييس مباراة عادية في كرة القدم جمعت بين ناديين رياضيين عريقين في بلدين شقيقين"، منبّهة إلى "الخطورة البالغة التي تكتسيها محاولات كيل التهم والقذف وإطلاق العنان للتهم المجانية من هذا الطرف أو ذاك"، وفق نص البيان.





من جهة اخرى، دعت النقابتان وسائل الإعلام في البلدين إلى العمل على التصدي لهذه الانحرافات وغيرها حسب ما تقتضيه أخلاقيات العمل الصحفي، و حسب ما يستوجبه التاريخ المشترك وعلاقات الأخوة والوحدة والتضامن بين الشعبين.