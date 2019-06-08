استعلم الآن.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2019 بالإسم ورقم الجلوس لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية

ننشر لكم رابط بوابة الأزهر الإلكترونية بالإسم ورقم الجلوس، للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 azhar eg results.





وفي تصريحات صحفية، قالت مشيخة الأزهر إن نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019 سوف تظهر خلال الساعات التالية، وهذا بعد الإنتظار الكثير من قبل الطللاب والطالبات.





وأكدت مصادر أن التأخير في إعلان النتيجة يعمل على تحقيق مصلحة الطالب والطالبة، لكي يحصل الجميع على كامل الدرجات دون ظلم ودون نقصان.





ما زلنا نتابع مع حضراتكم نتيجة الصف الثالث الاعدادي الأزهري برقم الجلوس ٢٠١٩ حيث أن البحث عنها على أشده خلال الفترة الأخيرة.





والمواد هي "مادة اللغة العربية، الثقافة الإسلامية، الفقه، أصول الدين الإسلامي، القرآن الكريم، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، اللغة الإنجليزية، الحساب الآلي، التربية الفنية، بمجموع 280 درجة.





ويزداد البحث من قبل الطلاب والطالبات خلال هذه الأوقات عن رابط الاستعلام عن نتيجة الإعدادية الأزهرية، المعروف بموقع بوابة الأزهر الإلكترونية وهو الموقع الرسمي المسؤول عن نشر درجات الطلاب دون الحاجة للذهاب إلى القطاعات أو المعاهد الأزهرية.







