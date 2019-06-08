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"إسعاف المنوفية": 30 سيارة "طوارئ" لتأمين امتحانات الثانوية

السبت 08/يونيو/2019 - 01:06 م
إسعاف المنوفية: 30 سيارة طوارئ لتأمين امتحانات الثانوية
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أحمد الباهي
 
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صرح الدكتور أمجد عبد الحميد مدير هيئة الإسعاف بمحافظة المنوفية، أن لجان امتحانات الشهادة الثانوية يسودها حالة من الهدوء التام في أول أيامها، مؤكدًا عدم تلقي أي حالات طارئة خلال امتحان اللغة العربية.

وأضاف "عبد الحميد" في تصريحه لـ"بوابة الفجر"، أن هيئة الإسعاف بالمنوفية رفعت حالة الطوارئ استعدادًا للامتحانات، وذلك من خلال وجود سيارة إسعاف داخل كل مركز، بالإضافة إلى 30 سيارة متحركة، كما أشار إلى منع جميع الأجازات حتى الانتهاء من فترة الامتحانات، هذا فضلًا عن جاهزية "دولاب الطوارئ"
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