"إسعاف المنوفية": 30 سيارة "طوارئ" لتأمين امتحانات الثانوية

صرح الدكتور أمجد عبد الحميد مدير هيئة الإسعاف بمحافظة المنوفية، أن لجان امتحانات الشهادة الثانوية يسودها حالة من الهدوء التام في أول أيامها، مؤكدًا عدم تلقي أي حالات طارئة خلال امتحان اللغة العربية.



