ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تركيا تعلن تحييد 43 مسلحا منذ بدء العملية العسكرية بشمال العراق

السبت 08/يونيو/2019 - 12:40 م
تركيا تعلن تحييد 43 مسلحا منذ بدء العملية العسكرية بشمال العراق
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
أعلنت تركيا، عن تحييد 43 مسلحا منذ بدء العملية العسكرية التركية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، قبل 13 يوما.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، صباح اليوم السبت "تحييد 43 إرهابيا منذ بدء العملية العسكرية بمنطقة هاكورك شمالي العراق"، لافتة إلى "إبطال مفعول 53 عبوة ناسفة ولغما، وتدمير 74 مخبأ ومغارة في إطار العملية".
وأضافت الوزارة "تحييد إرهابيين اثنين في منطقة ليج بولاية دياربكر شرق تركيا"، موضحة أن "أحد الإرهابيين اللذين تم تحييدهما هو عثمان غولن الملاحق من قبل سلطات الأمن التركية".

وتشن أنقرة بانتظام غارات على مواقع الحزب الكردي في شمال العراق، وتصنفه تنظيما إرهابيا.

وحمل الحزب السلاح على مدى ثلاثة عقود للحصول على منطقة حكم ذاتي للأكراد، قبل أن يعلن عن وقف لإطلاق النار في 2015. وأسفر النزاع بين الجانبين، منذ بدايته عام 1984، عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
-
x
18:00
-
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
15:00
-
ويلز
روسيا البيضاء
-
x
20:45
-
ألمانيا
بلجيكا
-
x
20:45
-
كازاخستان
اليونان
-
x
20:45
إيطاليا
تركيا
-
x
20:45
-
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
-
x
17:30
-
الإكوادور
كوريا الجنوبية
-
x
20:30
-
السنغال