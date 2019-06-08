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26 شركة تأمين منضمة لعضوية مركز الصلح لتسوية الدعاوى الناشئة

السبت 08/يونيو/2019 - 12:57 م
26 شركة تأمين منضمة لعضوية مركز الصلح لتسوية الدعاوى الناشئة
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بلغ عدد شركات التأمين المنضمة لعضوية مركز الصلح لتسوية الدعاوى الناشئة عن تأمين المركبات للأفراد 26 شركة.

وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، إطلاق مركز الصلح في الأمانة الشهر الماضي، الذي يختص بالتسوية صلحا في الدعاوى المقامة من الأفراد ضد شركات التأمين في المنازعات الناشئة عن عقود تأمين المركبات للأفراد، ولا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويض فيها 50 ألف ريال، وفقا للضوابط المحددة في الإجراءات المنظمة للصلح.


وتم فعليا استقبال دعاوى من أفراد ضد شركات التأمين على المركبات في (أبريل) الماضي.


وتتمثل شروط الاستفادة من الخدمة في أن تكون المنازعة ناشئة عن عقد تأمين المركبات للأفراد، وألا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويض فيها مبلغ 50 الف ريال، وأن يتم تقديم الطلب خلال سنة من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض، على ألا تكون المطالبات متعلقة بالتعويض عن الديات والأضرار الجسدية.

ويتم استقبال جميع طلبات الصلح من جميع أنحاء المملكة إلكترونيا، حيث يتم معالجة وإنهاء الطلبات دون الحاجة إلى حضور أطراف النزاع أو مراجعة أحد لمقار الأمانة العامة للجان، وللأفراد الحق في قبول مقترح الصلح أو رفضه وطلب اللجوء إلى اللجان التأمينية.
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