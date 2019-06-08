أولياء أمور طلاب الثانوية يترقبون خروج أبنائهم بدمنهور (صور)

حالة من الترقب والقلق تنتاب أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بالبحيرة، أثناء أداء امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، الأمر الذي دفعهم لافتراش الأرصفة أمام اللجان انتظارا لخروج أبنائهم للإطمئنان عليهم.





كان قد شهد محيط المدارس بمحافظة البحيرة، توافد طلاب الثانوية العامة بصحبة أولياء أمورهم أمام مدارس مدينة دمنهور، وحرص الطلاب على المراجعة أمام المدارس استعدادًا لدخول اللجان.





ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة عدد 31 ألف و956 طالب وطالبة بواقع 18 ألف و574 علمي علوم و3 آلاف و389 طالب وطالبة علمي رياضة و9آلاف و993 أدبي، وذلك بعدد 99 لجنة بالإضافة للجنة للمكفوفين بالإدارات التعليمية الثمان عشر علي مستوي المحافظة.





وأكد محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان وربطها بغرفة العمليات الرئيسة بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل أي طارئ قد يحدث، مشددًا على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ والتسيير على الطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر بمنتهى الشفافية والنزاهة والحيادية والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش ومنع تواجد الهواتف المحمولة والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشاكل أولا بأول مع التأكد من تحقيق الشخصية الخاص بكل طالب.



