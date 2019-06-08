جنش يواصل الغياب عن تدريب منتخب مصر (صور)

خاض المنتخب الوطنى بقيادة خافير أجيرى مرانا بدنيا صباحيا على الملعب الفرعى باستاد برج العرب ضمن برنامجه خلال المعسكر المقام حاليا بالإسكندرية استعدادا لأمم افريقيا 2019.

وواصل محمود جنش حارس الزمالك الغياب عن التدريبات الجماعية بسبب تعرضه لبعض الآلام فى القدم، والتي أبعدته عن المران، على أن يشارك فى التدريبات الجماعية مساء اليوم.

ويستعد المنتخب الوطني بقيادة خافيير أجيري، لمواجهتي تنزانيا وغينيا يومي 13 و 16 يونيو الجاري، وديا استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية.