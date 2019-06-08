تعرف على موعد إجازة عيد الأضحى لعام 2019
السبت 08/يونيو/2019 - 12:48 م
Advertisements
Advertisements
بعد إجازة عيد الفطر، يبحث المواطنون عن الإجازات المتبقية في عام 2019، وأصبح البحث عن جملة "عيد الأضحى" تريند لذا ننشر للمواطنين كافة الإجازات المتبقة من العام الجاري وعلى رأسهم موعد إجازة عيد الأضحى:
- الأحد ثورة 30 يونيو.
- الثلاثاء 23 يوليو: ثورة يوليو 1952.
- الأربعاء 7 أغسطس - الأحد 11 أغسطس: وقفة وإجازة عيد الأضحى.
- الخميس 29 أغسطس: رأس السنة الهجرية.
- الأحد 6 أكتوبر: احتفالات نصر أكتوبر 1973.
- السبت 9 نوفمبر: المولد النبوي الشريف.
Advertisements
- ننشر مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2018
- 13 مناسبة واحتفالية تغلق خلالها مؤسسات الدولة في 2018.. تعرف عليها
- 13 مناسبة تتعطل فيها المصالح الحكومية والمدارس في 2018 (صورة)
- بعد "23 يوليو".. 7 أيام إجازة متبقية للعاملين بالدولة في 2018
- تعرف على موعد الإجازات الرسمية في 2019
- تعرف على الإجازات والعطلات الرسمية في مصر لعام 2019
- تعرف على موعد الإجازات الرسمية في 2019
- الإجازات الرسمية لعام 2019.. بينهما أسبوع في مناسبة واحدة
- تعرف علي خريطة الإجازات الرسمية في مصر عام 2019 مدفوعة الأجر
- موعد اجازة عيد الفطر .. اعرف العطلات والاجازات الرسمية في مصر 2019