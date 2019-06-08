تعرف على موعد إجازة عيد الأضحى لعام 2019

بعد إجازة عيد الفطر، يبحث المواطنون عن الإجازات المتبقية في عام 2019، وأصبح البحث عن جملة "عيد الأضحى" تريند لذا ننشر للمواطنين كافة الإجازات المتبقة من العام الجاري وعلى رأسهم موعد إجازة عيد الأضحى:





- الأحد ثورة 30 يونيو.





- الثلاثاء 23 يوليو: ثورة يوليو 1952.





- الأربعاء 7 أغسطس - الأحد 11 أغسطس: وقفة وإجازة عيد الأضحى.





- الخميس 29 أغسطس: رأس السنة الهجرية.





- الأحد 6 أكتوبر: احتفالات نصر أكتوبر 1973.





- السبت 9 نوفمبر: المولد النبوي الشريف.