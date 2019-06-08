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معهد محاماة القاهرة الكبرى يستأنف محاضراته

السبت 08/يونيو/2019 - 12:55 م
معهد محاماة القاهرة الكبرى يستأنف محاضراته
المحاضرة
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منى صموئيل
 
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أعلنت النقابة العامة للمحامين، استئناف محاضرات معهد محاماة القاهرة الكبرى اليوم السبت، عقب جلسة حلف اليمين، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وأعضاء مجلس النقابة العامة.

وقال حسين الجمال، عضو مجلس النقابة العامة، مقرر المعهد، إنه تقرر دمج المحاضرتين اللتين ستعقدان لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال القاهرة،والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة، وحلوان، بحيث سيتم عقدهما في التوقيت نفسه من الساعة الثانية ظهرا حتى الرابعة عصرا.

جدير بالذكر أن محاضرات معهد محاماة القاهرة الكبرى تعقد بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع.

كان النقيب العام، سامح عاشور، قرر، إبان شهر رمضان الماضي، إيقاف نشاط محاضرات المعهد على مستوى الجمهورية، خلال الشهر المبارك، وذلك للتخفيف عن محامي ومحاميات الجدول العام.
وجاء القرار بعدما تراءى للقائمين على المعهد أن نسب الحضور في رمضان من المتوقع أن تكون ضعيفة، كما أن أداء المحاضرين لن يكون بالشكل الأمثل.
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