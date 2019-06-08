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ارتياح بين طلاب كفر الشيخ من سهولة امتحان اللغة العربية

السبت 08/يونيو/2019 - 12:54 م
ارتياح بين طلاب كفر الشيخ من سهولة امتحان اللغة العربية
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الفجر
 
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تباينت أراء طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ، عن امتحان مادة اللغة العربية، حيث ظهرت علامات الإرتياح على وجوه الطلاب، بينما رأى البعض أن هناك هناك نقاط جاءت صعبة.

وقالت مروة احمد، طالبة، إن الإمتحان جاء فى مستوى الطالب العادى، لكن لم يخلو من بعض النقاط التى تُميز الطلاب المتفوقين، وجميعًا أبدى إرتياحه من سهولة الإمتحان.

وأضاف عبد الله محمد احد الطلاب، أن الإمتحان جاء سهلًا، وفى مستوى الطلاب جميعًا، الا نقطتين جاءت غامضة لكن تمكن الطلاب من حلهما، مؤكدًا ان البداية مبشرة وتدعونا لعدم الخوف والقلق.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعلي بالمحافظة، ان امتحان اللغة العربية مر بهدوء، ولم نتلق اى شكاوى، ولا توجد اى حالات غش سوى ضبط التليفونات المحمولة مع 3طلاب بلجنة مدرسة الشهيد لطفى العشرى ببيلا، وهذا قصور من رؤساءها لكن تم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

أضافت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن اللجان شهدت تواجدًا امنيا على اعلى مستوى ولم نرصد اى شكاوى من الطلاب من صعوبة الامتحان حتى الان.
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