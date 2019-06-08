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بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.. وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية

السبت 08/يونيو/2019 - 12:51 م
بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.. وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية
الشيخ صالح عباس - أرشيفية
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محمود الجلاد
 
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زار الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، عددا من لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، وذلك في إطار متابعة فضيلته الدائمة والمستمرة للجان الامتحانات بالقاهرة والأقاليم.

وأدى طلاب القسم العلمي امتحان مادة الأدب والنصوص ومادة الجبر والهندسة الفراغية.

وفي بداية جولته زار معهد فتيات الكويت الثانوي النموذجي بالقطامية، واطمأن سيادته على انضباط وانتظام اللجان وحسن سير العملية الامتحانية، وجاهزية منظومة الامتحانات الشفهية لمادتي (القرآن والحديث)، والتأكد من الالتزام بكافة التعليمات، خاصة منع دخول أي أجهزة إلكترونية إلى مقار اللجان، مشددًا على توفير المناخ الملائم لتمكين الطلاب من أداء امتحاناتهم على الوجه الأمثل.

وتواصل الشيخ صالح عباس مع الطلاب واستمع إلى أرائهم حول سير عملية الامتحانات، ومدى مطابقة الأسئلة للمقرر، ومناسبة الوقت للإجابة عليها، مشيدًا بدور الطالب الأزهري بما يحمله ويتعلمه من منهج وسطي يخدم به قضايا وطنه وأمته.

وشدد وكيل الأزهر على رؤساء  وأعضاء اللجان على ضبط سير الامتحانات والوقوف بحزم لمنع المخالفات، لافتًا إلى أن ما يفسد الأجيال هو الغش والتهاون.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالبا في القسم الأدبي، و51887 طالبا في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالبا بمعهد العلوم الإسلامية.
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