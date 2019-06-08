ابتسامة وفرحة على وجوة طلاب الانوية العامة بالفيوم.. والأمتحان سهل بنسبة 90% (فيديو وصور)

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سادت حالة من الفرحة والبهجة على وجوة طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية بمحافظة الفيوم، بسبب سهولة إمتحان اللغة العربية مما جعلهم متفائلين لإستقبال إمتحان التربية الدينية بصدر رحب.



وقالت "ماريان عادل" طالبة بالصف الثالث الثانوى الشعبة الادبية بمدرسة صلاح سالم الثانوية أن إمتحان اللغة العربية كان في مستوي الطالب المتوسط ولا توجد به أي نقاط صعوبة أو أخطاء لغوية ولم نتوقع أن يأتى الامتحان بهذه السهولة.



كما أشارت الى أن الأمتحان سهل بنسبة 90 % وأن الملاحظين مهيئين لهم الجو تماما.

