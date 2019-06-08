تعرف على تفاصيل تخصيص شهر يوليو للاحتفال بالحضارة المصرية في كندا

قال النائب شريف السبعاوي، النائب المصري بالبرلمان الكندي، إنه تقدم بطلب للبرلمان الكندي بصفته كعضو به لاعتبار شهر يوليو شهرًا للاحتفال بالحضارة المصرية في كندا، وذلك بصفة سنوية.





وأشار "السبعاوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أنه تم إختيار شهر يوليو لاحتوائه على ذكرى ثورة يوليو، ولاعتدال الطقس به، موضحًا أنه تم تشكيل جمعية مصرية للإشراف على تنظيم الفاعلية.



