غياب ١٣٢ طالب عن أول امتحانات الثانوية العامة بدمياط

قال "السيد أحمد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه قد قيد 10600 طالب وطالبة امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية بدمياط، حضر منهم 10468 طالب وطالبة وذلك في 32 لجنة على مستوى المحافظة.





وأكد "وكيل الوزارة" أن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، رصدت قيام طالبة بلجنة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة بإدارة دمياط الجديدة، بتصوير الامتحان ونشره على صفحات التواصل الاجتماعي، وتقرر على الفور التحقيق مع الطالبة بمعرفة الشئون القانونية وضبط الموبايل المستخدم واستبعاد رئيس اللجنة وإيقاف ملاحظين عن العمل باللجنة وإحالتهم للشئون القانونية.





وأضاف "سويلم" أن هناك بروتوكول بين المديرية ومديرية أمن دمياط لتوفير الحراسة الكاملة لنقل أوراق الأسئلة وحراسة لجان الامتحانات، مضيفا أنه تم التنسيق مع المديريات والمصالح المعاونة مثل الكهرباء والمياه والتأمين الصحي، والصحة لتواجد الطبيب أوالزائرة الصحية داخل اللجنة والإسعاف تحسبا لمواجهة أى ظرف طارئ، بالإضافة إلى التنسيق مع رؤساء مجالس المدن والاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة من أمام المدارس من أجل توفير جو صحي وملائم لأداء الامتحانات.



