في أول ظهور لهما.. زفة بلدي على الهواء لـ أنغام وزجها (فيديو)

حرص الإعلامي نيشان، على تقديم الفنانة أنغام وزوجها، في برنامجه «توأم روحي» بشكل مختلف في أول ظهور لهما بعد الزواج الذي أُثار الكثير من الجدل.





واستقبل نيشان، أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، على الهواء بفرقة زفة بلدى، لتقديمها للجمهور، والحديث عن العديد من الكواليس وأزمتها الأخيرة مع الفنانة السورية أصالة.





واستضاف نيشان في برنامجه «توأم روحي»، بشكل أسبوعي، كل من رامي عياش وزوجته داليدا ويوسف الخال وزوجته نيكول سابا وأصالة وزوجها طارق العريان ووليد توفيق وزوجته جورجينا رزق ووائل جسار وزوجته "ميراي" وعاصي الحلاني وزوجته كوليت، وكسرت سميرة سعيد قواعد البرنامج وأطلت وحدها.



