ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

في أول ظهور لهما.. زفة بلدي على الهواء لـ أنغام وزجها (فيديو)

السبت 08/يونيو/2019 - 11:32 ص
في أول ظهور لهما.. زفة بلدي على الهواء لـ أنغام وزجها (فيديو)
أنغام وزجها
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
حرص الإعلامي نيشان، على تقديم الفنانة أنغام وزوجها، في برنامجه «توأم روحي» بشكل مختلف في أول ظهور لهما بعد الزواج الذي أُثار الكثير من الجدل.

واستقبل نيشان، أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، على الهواء بفرقة زفة بلدى، لتقديمها للجمهور، والحديث عن العديد من الكواليس وأزمتها الأخيرة مع الفنانة السورية أصالة.

واستضاف نيشان في برنامجه «توأم روحي»، بشكل أسبوعي، كل من رامي عياش وزوجته داليدا ويوسف الخال وزوجته نيكول سابا وأصالة وزوجها طارق العريان ووليد توفيق وزوجته جورجينا رزق ووائل جسار وزوجته "ميراي" وعاصي الحلاني وزوجته كوليت، وكسرت سميرة سعيد قواعد البرنامج وأطلت وحدها.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
-
x
18:00
-
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
15:00
-
ويلز
روسيا البيضاء
-
x
20:45
-
ألمانيا
بلجيكا
-
x
20:45
-
كازاخستان
اليونان
-
x
20:45
إيطاليا
تركيا
-
x
20:45
-
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
-
x
17:30
-
الإكوادور
كوريا الجنوبية
-
x
20:30
-
السنغال