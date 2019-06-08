زفة بلدي للمنتخب الأوليمبي وهتاف لمحمد صلاح في أوزبكستان (صور)
السبت 08/يونيو/2019 - 11:16 ص
علي نبوي
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استقبلت جماهير مدينة أبديجن بدولة أوزبكستان المنتخب المصري الأوليمبي فى مدخل المدينة بالطبل والمزمار البلدي قبل مباراة المنتخبين الودية غدًا.
وقامت الجماهير بتوزيع الورود على البعثة
المصرية ثم هتفت باسم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وتقام المباراة الأولى بين منتخبي
البلدين غداً في مدينة أبديجن.
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