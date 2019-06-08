"أورمان المنوفية" توزع مساعدات مالية خلال يونيو بقيمة 399 ألف جنيه

صرح عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، أنه تم توزيع قروض حسنة وتسليم أكشاك خلال شهر يونيو الجاري للحالات المستحقة على مستوي قرر ومراكز المحافظة بإجمالي 399 ألف جنيه، مؤكدًا على أنه يتم تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.



