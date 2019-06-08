ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"أورمان المنوفية" توزع مساعدات مالية خلال يونيو بقيمة 399 ألف جنيه

السبت 08/يونيو/2019 - 11:30 ص
أورمان المنوفية توزع مساعدات مالية خلال يونيو بقيمة 399 ألف جنيه
Advertisements
طباعة
أحمد الباهي
 
Advertisements
صرح عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، أنه تم توزيع قروض حسنة وتسليم أكشاك خلال شهر يونيو الجاري للحالات المستحقة على مستوي قرر ومراكز المحافظة بإجمالي 399 ألف جنيه، مؤكدًا على أنه يتم تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية. 

حيث أوضح "درغام" أنه تم توزيع (24) قرض حسن بإجمالي 168 ألف جنيه قيمة القرض الواحد 7 آلاف جنيه علي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا تم تسليم (11) كشك شامل البضاعة والكهرباء وأجهزة الديب فريزر بإجمالي 231 ألف جنيه بواقع 21 ألف جنيه للكشك الواحد.
Advertisements
المزيد عن: مساعدات مالية محافظات أورمان المنوفية أخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الأرجنتين - أساسي
5
x
02:10
1
نيكاراجوا - أساسي
نيجيريا - أساسي
-
x
18:00
-
زمبابوي - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
15:00
-
ويلز
روسيا البيضاء
-
x
20:45
-
ألمانيا
بلجيكا
-
x
20:45
-
كازاخستان
اليونان
-
x
20:45
إيطاليا
تركيا
-
x
20:45
-
فرنسا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
الولايات المتحدة الأمريكية
-
x
17:30
-
الإكوادور
كوريا الجنوبية
-
x
20:30
-
السنغال