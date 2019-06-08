"أورمان المنوفية" توزع مساعدات مالية خلال يونيو بقيمة 399 ألف جنيه
السبت 08/يونيو/2019 - 11:30 ص
أحمد الباهي
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صرح عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، أنه تم توزيع قروض حسنة وتسليم أكشاك خلال شهر يونيو الجاري للحالات المستحقة على مستوي قرر ومراكز المحافظة بإجمالي 399 ألف جنيه، مؤكدًا على أنه يتم تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.
حيث أوضح "درغام" أنه تم توزيع (24) قرض حسن بإجمالي 168 ألف جنيه قيمة القرض الواحد 7 آلاف جنيه علي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا تم تسليم (11) كشك شامل البضاعة والكهرباء وأجهزة الديب فريزر بإجمالي 231 ألف جنيه بواقع 21 ألف جنيه للكشك الواحد.
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